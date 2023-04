Zelensky | «La controffensiva ucraina prevede la liberazione della Crimea»

(Di sabato 29 aprile 2023) Laanche la. Lo ha fatto sapere il presidente Volodymyrin un’intervista all’emittente pubblica finlandese Yle. Il contrattacco delle forze armate di Kiev è in programma a breve. I militari ucraini sono quasi pronti. L’obiettivo è proprio quello di riprendere il controllo di tutti i territori occupati, compresa la. Secondo, le truppe russe perdono ogni giorno motivazione e al tempo stesso temono le conseguenzeloro ritirata. Il presidente ucraino non ha voluto fornire dettagli sui tempi. Secondo Yle gli analisti concordano sulla datafineprimavera o dell’inizio dell’estate. I segnali ...

È quanto ha detto Volodymyrdopo i pesanti attacchi russi che hanno provocato almeno 23 ... , in attesa delladi primavera, da parte ucraina o da parte russa non è ancora dato ...Immediata la reazione di Andriy Yermak, il braccio destro di. 'Il ministro dell'Omicidio ... in attesa della previstaucraina per la quale dovrebbero mancare poche ore, i ...Anche Asia Times rileva come la carenza di supporto aereo allasia un problema rilevante. E ventila l'ipotesi che gli Usa, non rassegnandosi al dato, possano inviare a Kiev 'volontari' ...

Zelensky: «La controffensiva ucraina prevede la liberazione della ... Open

Il presidente ucraino chiede migliori difese aeree dopo gli ultimi attacchi che hanno provocato almeno 25 morti Kiev, 29 apr. (Adnkronos/dpa) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato gli ...Governatore Crimea: «Tank carburante in fiamme dopo attacco drone» Un tank di carburante è in fiamme nella città di Sebastopoli in Crimea a seguito di un probabile attacco di un… Leggi ...