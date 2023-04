(Di sabato 29 aprile 2023) Le forze militari russe e i vertici del gruppo Wagner lo hanno ormai annunciato: la controffensiva ucraina, già annunciata per questa primavera anche dagli americani, inizierà entro il 15 maggio, dopo un lungo inverno in cui la Russia è riuscita a mantenere le proprie linee lungo la parte est del Paese. L’ultima controffensiva di Kiev risale allo scorso agosto, quando la resistenza liberò buona parte della regione di Kherson, avvicinandosi sempre più alla penisola di, sotto il controllo di Mosca ormai dal 2014. Se però, durante il corso del primo anno di conflitto, l’obiettivo del governoè stato sempre quello di riacquisire parti del territorio totale controllato dai russi, senza quindi lanciare un’offensiva a tutto campo; questa volta, invece, i vertici di Kiev sarebbero intenzionati a riconquistare tutte le aree perdute, non solo ...

... Kiev ritiene sempre più chiaro che " è possibile sconfiggere il terrore russo solo insieme: con armi per l'Ucraina, con le sanzioni più dure ", ha affermato. Ma se da una parte le armi e i ...... il presidente cinese Xi Jinping ha telefonato all'omologo ucraino Volodymyr. 'Dialogo e ... L'UeElon Musk: 'La libertà di parola non è illimitata' 'C'è ancora spazio per il dialogo, ...Con una guerra ancora in corso il governo Meloni non vuole perdere tempo ed il governo... Siil disagio, sembra di essere all'interno di un film distopico. Da un lato la guerra atroce ...

Zelensky avverte la Nato: “Ci riprendiamo la Crimea”. Cosa si rischia Nicola Porro

Medvedev replica all'annuncio di Zelensky di una controffensiva per liberare i territori occupati e la Crimea dicendo che l'unica risposta è la completa distruzione di Kiev. E il capo della brigata ...'Droni sulla Crimea, tank di carburante in fiamme a Sebastopoli'. La denuncia del governatore della provincia annessa alla Russia. Zelensky: 'La nostra offensiva prevede la liberazione della Crimea' ( ...