(Di sabato 29 aprile 2023) La collaborazione rientra nell’ambito del progetto ‘Valore’ di Wwf eBanca ha intrapreso un percorso di riduzione del proprio impatto ambientale “Siamo qui all’di Vanzago per parlare della partnership che vedeBanca impegnata aldi Wwf Italia perle. La collaborazione rientra nell’ambito del progetto ‘Valore’ di Wwf.Banca ha intrapreso un percorso di riduzione del proprio impatto ambientale e, anche grazie a questa partnership, vuole essere un partner credibile per i propri clienti, al fine di accompagnarli nel percorso di transizione energetica. Quale miglior partner si poteva scegliere se non il più importante brand dell’ambientalismo italiano come il ...

Lo ha detto Giovanna, Head of Esg Strategy diBanca, a margine dell'evento 'Nature Talk' con il qualeBanca ha presentato la collaborazione con Wwf per il progetto 'Valore Oasi'. ...Lo ha detto Giovanna, Head of Esg Strategy diBanca, a margine dell'evento 'Nature Talk' con il qualeBanca ha presentato la collaborazione con Wwf per il progetto 'Valore Oasi'. ...La giornata è iniziata con un 'Nature Talk', moderato dal giornalista Mark Perna, a cui hanno preso parte Giovanna, Head of ESG StrategyBanca, Maurice Lisi, Head of Digital Business...

Zacchi (Bper): "Al fianco di Wwf per tutelare oasi naturali" Adnkronos

Bper Banca al fianco di Wwf Italia nel progetto “Valore Oasi” che punta alla conservazione delle oasi Wwf e allo stoccaggio naturale di Co2 nelle aree boschive delle riserve. L’Istituto ha raccolto co ...Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "Siamo qui all'Oasi di Vanzago per parlare della partnership che vede Bper Banca impegnata al fianco di Wwf Italia per tutelare le oasi naturali. La collaborazione rientr ...