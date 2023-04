(Di sabato 29 aprile 2023) Vivere la vita marinara su uno splendido yacht prevede, da parte dell’ospite o del fruitore, un minimo di conoscenza del dress code, specialmente se si frequentano gli Yacht Club più rinomati. L'abbigliamento è generalmentecon un approccio rilassato (e se serve performante) per la maggior parte delle attività diurne, mentre l'abito diventa più formale la sera, dove è richiesto un po' di impegno e di desiderio di preservare una certa etichetta, sia a terra che in acqua. In generale, il codice dello stileritiene che meno, è sempre meglio. Le donne potrebbero attenersi agli abiti fluidi, lunghi o al ginocchio, chemisier e vestitini con spalle scoperte; gli uomini dovrebbero optare per materiali leggeri come camicie di cotone o lino abbinate a pantaloncini e pantaloni (mai cargo o indumenti laceri, sfilacciati, scoloriti), specialmente ...

... il prossimo 13 e 14 maggio 2023 si potranno ammirare motoscafi d'epoca e classici dal fascino intramontabile in occasione della quarta edizione di Villa d'EsteVintage. Un'...Il prossimo 13 e 14 maggio si potranno ammirare motoscafi d'epoca e classici dal fascino intramontabile in occasione della quarta edizione di Villa d'EsteVintage. Un'esperienza, nata ...... ovvero: 'Per i Classici Ior: alcuni yacht di serie che hanno marcato la storia delloIor ... {} #_intcss0{display: none;} #U103592267687DWD { font - weight: bold; font -: normal; }

Yachting style: lo charme è un mix fra casual ed etiquette Panorama

Singapore Yachting Festival is all set to make a splash from April 27-30. Here are the yachts and highlights you should check out.Boating enthusiasts are in for a treat this week, with the inaugural 2023 Singapore Yachting Festival making a splash with a four-day showcase of sun, sea and sail. Held from April 27 to 30 at ONE°15 ...