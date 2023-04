XXXI^ Fiera del Crocifisso | due giorni di eventi nel centro storico di Salerno

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 5 minuti– Nei vicoli e nelle piazze della parte antica della città si faranno rivivere la cultura, le tradizioni, i cibi, i giochi, i profumi, i colori, gli abiti e le atmosfere del mondo medievale. La manifestazione, ideata da Peppe Natella, ha superato il traguardo dei 3 decenni di vita, facendo registrare ad ogni edizione numeri da record in termini di presenze. È un tuffo nel passato tra mercati medievali, rievocazioni storiche, attrazioni, artigianato, degustazioni, mostre, momenti di spettacolo e monumenti aperti. Diversi i siti delinteressati, centinaia gli artisti di strada: per ricreare il clima medievale ci saranno menestrelli, saltimbanchi, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, giullari, cantastorie, artisti di strada, statue viventi. Insieme al patrocinio morale di Regione ...

La curiosità E, proprio lungo le strade antiche del capoluogo, questa mattina è iniziato il montaggio dell'allestimento della. Sono apparse già le bandiere lungo via mercanti, le prime ...I visitatori che compiranno l'intero percorso delladel Crocifisso Ritrovato, riceveranno in omaggio la moneta commemorativa della, battuta a caldo nella zecca allestita ad hoc negli ...... dove alle 18 circa ci sarà il taglio del nastro, alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli , del maestro diGianluca Foresi e della direttrice organizzativa Chiara Natella . Gli ...

Otto appuntamenti in un mese con 5mila partecipanti. Attesa per i tre convegni medici. I congressisti alloggeranno in diversi hotel della città, 1.300 le camere già prenotate.Gli sbandieratori del Gruppo Città de la Cava “Li quattro distretti – Luca Barba” e gli artisti delle antiche arti terranno il primo spettacolo da non perdere ...