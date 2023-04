WWE | In molti erano convinti che Roderick Strong sarebbe rimasto

(Di sabato 29 aprile 2023) Durante l’ultima puntata di Dynamite, <>Roderickha fatto il suo debutto in All Elite Wrestling, unendosi al suo grande amico Adam Cole nella faida contro Chris Jericho e la sua gang. L’ex star di NXT è intervenuto per salvare Cole dall’attacco della Jericho Appreciation Society e secondo quanto riportato dal famoso giornalista del settore Dave Meltzer avrebbe colto molte persone di sorpresa. Nella sua newsletter del Wrestling Observer si legge, infatti, che il debutto diin AEW ha sorpreso sia i fan che <>molti> all’interno della WWE. Alcuni dipendenti della compagnia di Stamford <>erano> a conoscenza chenontornato a breve in WWE, ma ...

