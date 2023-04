WWE | Il Draft li ha separati ma Cody Rhodes non ha finito con Roman Reigns

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 29 aprile 2023) Durante la prima notte del WWEle prime due scelte dei due brand sono ricadute ovviamente su quelli che attualmente sono i due nomi di punta della compagnia. Infatti SmackDown si è assicurato il WWE Undisputed Universal Championcon al seguito Solo Sikoa e Paul Heyman, mentre Raw come prima scelta ha puntato sull’American Nightmare. Si resta? La scelta fatta conperò non è particolarmente piaciuta ai fan che si aspettavano i due rivali nello stesso brand dato che per l’American Nightmare è diventata una questione di principio con il famoso “Finish the story”. Sembrava tutto delineato per lo scontro fra i due a SummerSlam ma questo spostamento dei due potrebbe cambiare alcune cose. Ma per ...