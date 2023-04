WWE | Gli Usos falliscono l’assalto ai titoli di coppia | gran vittoria per Owens e Zayn

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 29 aprile 2023) Serata di Draft, ma anche serata che ha visto unde rematch di WrestleMania. Gli, sempre più ai margini della Bloodline e separati da Reigns e Solo Sikoa durante il draft, hanno provato a riprendersi idipersi a WrestleMania 39 in favore di Samie Kevin. Tanta pressione sui gemelli samoani, che da WrestleMania non hanno più avuto contatti con Roman Reigns ed erano ben consci che un fallimento avrebbe portato a conseguenze in casa Bloodline. Riddle tiene a bada Sikoa Main event intenso, tanto in palio oltre ai duee i due team hanno avuto un confronto verbale anche ad inizio serata. L’enforcer della Bloodline Solo Sikoa ha provato anche stanotte ad interferire nel match, ma è stato intercettato e bloccato sulla rampa ...