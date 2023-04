WEC | 6h Spa | Toyota firma una nuova doppietta | Ferrari #51 a podio

(Di sabato 29 aprile 2023)vince ancora nel FIA World Endurance Championship al termine di una rocambolesca 6h di Spa-Francorchamps.per il brand nipponico, Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7 primeggiano davanti a Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8 ed a Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (AF Corse #51). La partenza è stata caratterizzata dal maltempo, la#7, la#8, la Cadillac #3 e la Porsche #6 hanno deciso di scattare con le slick nonostante un tracciato viscido e qualche goccia di pioggia. La scelta risulterà vincente. lee tutti coloro che al via hanno optato per la mescola d’asciutto hanno dovuto arrendersi effettuando sin da subito una sosta extra. La vettura #7 ha allungato sin da subito ...

Alle 15 è infatti iniziata anche la quarta Sprint della MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera ( qui la diretta ), da non perdere anche la 6 ore didel, bandiera a scacchi prevista alle ...Alle 15:30 infatti scatterà anche la prima Sprint della F1 a Baku in Azerbaigian ( qui la diretta ), da non perdere anche la 6 ore didel, bandiera a scacchi prevista alle 18:45.Poteva essere una giornata storica per la Ferrari: pole nel Mondiale F1 a Baku e pole nel Mondiale Endurance a, sede della terza prova del campionato che si correrà sabato 29 aprile. A siglare il miglior tempo era stato inizialmente Antonio Giovinazzi col crono di 2'00'777. L'esultanza però, è durata ...

