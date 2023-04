Wanda e Maxi Lopez a cena insieme | lui | “Mai a cena con Mauro Icardi | può sedersi…”

Nara non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda e sembra che i rapporti con suo padre non siano dei migliori. In passato l'uomo si era pubblicamente schierato dalla parte di...Nara non nega affatto e spiega: "A volte capita mi arrivino dei messaggi come quelli di Keita. Valentina , Constantino , Benedicto (nati dal matrimonio conLopez), Francesca e Isabella (...Con un annuncio sui socialNara ha annunciato la separazione da Mauro Icardi. La showgirl argentina è stata sposata precedentemente conLopez, tradito poi proprio con l'ex attaccante dell'Inter di cui è anche manager,...

Clamoroso, Maxi Lopez a cena con Wanda Nara: "Al tavolo con Icardi Mai" Corriere dello Sport

I paparazzi argentini hanno avvistato Maxi Lopez e Wanda Nara a cena insieme. La scelta è caduta su uno dei migliori ristoranti di Buenos Aires, il Don Julio. Con loro c’erano naturalmente i tre raga ...L'influencer argentina ha regalato un nuovo scatto agli utenti che lascia poco spazio all'immaginazione: selvaggia e seducente!