Vuelta Asturias 2023 | Lorenzo Fortunato stacca tutti e vince a Cangas del Narcea

(Di sabato 29 aprile 2023)torna alla vittoria. Lo scalatore della Eolo-Kometa alza le braccia al cielo dopo quasi due anni imponendosi nella seconda delle tre tappe della, la Candas-deldi 182,6 chilometri, la vera e propria tappa regina della corsa iberica. Dopo una fuga da nove uomini fare la differenza è stata l’ultima salita, l’Alto del Acebo, 7,6 chilometri con l’8,5% di pendenza media: l’azzurro è stato bravissimo ad involarsi assieme ad Einer Rubio ed Ivan Ramiro Sosa della Movistar,ndoli però ai -5 dallo scollinamento e resistendo nella successiva discesa verso il traguardo, capitalizzando i 45” guadagnati in precedenza. Con questa vittoria in solitaria,si prende anche la maglia di leader della ...

Doveva essere l'avvicinamento perfetto per il Giro d'Italia per Vincenzo Albanese e oggi l'azzurro della Eolo-Kometa ha già dato una dimostrazione di essere in discreta forma verso la Corsa Rosa.