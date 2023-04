Volley femminile | serie A1 Conegliano espugna Novara in gara-2 e vola in finale per la settima volta

(Di sabato 29 aprile 2023) La Prosecco Doc Imocoè la prima finalista dei play-off diA1. La squadra di Santarelli, dopo il 3-0 casalingo di1, supera 3-1 in trasferta non senza qualche sussulto, la Igor Gorgonzolae raggiunge la suascudetto, la quinta consecutiva. E’ stata una partita ad elastico conche ha più volte guadagnato vantaggi importanti manon ha mai mollato la presa riuscendo però solo a tratti e quando si è trovata spalle al muro, con passivi pesanti, a mettere in difficoltà le venete che sono riuscite comunque a cavarsela. Pronti, via e sembra di rivedere l’inizio di1 condominante su tutti i fronti. La squadra veneta parte ...

Conegliano batte Novara anche in gara - 2 ed è la prima finalista dei Playoff Scudetto della Serie A12022/2023 di volley. Finisce in quattro set (21 - 25, 18 - 25, 25 - 20, 23 - 25) la seconda sfida tra le due compagini, con le ragazze di coach Santarelli abbastanza in controllo per buona ...

La Prosecco Doc Imoco Conegliano è la prima finalista dei play-off di serie A1 femminile. La squadra di Santarelli, dopo il 3-0 casalingo di gara1, supera 3-1 in trasferta non senza qualche sussulto, ...