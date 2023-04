Volley Bergamo 1991 | obiettivo Challenge Cup | arriva Pineorlo | “sarà pericoloso”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 aprile 2023). Regular Season, Coppa Italia, Play Off Scudetto. E ora i Playoff. Non si ferma la corsa delche debutterà nel Girone B sabato 29 aprile alle 20.30 al Pala Intred. Con la Wash4green Pinerolo. “Iniziamo questa nuova avventura con la voglia di dare tutto e mettere in gioco le energie che ci restano in questo finale di stagione – avverte coach Micoli – per questo, dopo la gara con Scandicci abbiamo concesso qualche giorno di riposo alle ragazze, per poter riprendere il lavoro al massimo. Sabato aci troveremo di fronte Pinerolo, che ha chiuso la Regular Season in crescendo e giocando una bella pallavolo. Ha ribaltato i pronostici della sfida con Vallefoglia, per questo siamo consapevoli di quanto...