Volata a sorpresa del PIL | ora si teme l’effetto tassi

(Di sabato 29 aprile 2023) Dopo un calo marginale alla fine dell’anno scorso, il PIL italiano ha registrato un forte rimbalzo nei primi mesi del 2023, con un aumento dello 0,5% su base trimestrale (massimo dal secondo trimestre 2022), grazie all’apporto positivo sia dell’industria (in senso lato ovvero comprese le costruzioni) che dei servizi, crescendo più del doppio rispetto alla stima degli analisti dello 0,2%. L’aumento su base annua è stato dell’1,8%, anche in questo caso sopra le previsioni e il dato di fine 2022. Dato rassicurante per il governo Il miglioramento dell’economia è un dato rassicurante per il governo di Giorgia Meloni – il cui bilancio prevede che l’espansione supererà le aspettative quest’anno all’1% – ha sorpreso gli osservatori e ha mostrato un miglior inizio d’anno per l’Italia rispetto alle altre grandi economie dell’Eurozona. Identico a quello spagnolo, il dato italiano sulla crescita ...