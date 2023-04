Vlahovic | calimero bianconero | sta diventando un problema per la Juve che lo ha pagato 80 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 aprile 2023) La Stampa scrive oggi di Dusandefinendolo “” costretto ad assistere alla qualificazione della sua ex squadra, la Fiorentina, per la finale di Coppa Italia, mentre lui davanti alla tv ha visto eliminare la sua. “Il centravanti serbo in questa strana stagione ha segnato lo stesso numero di reti di Adrien Rabiot, professione centrocampista, e soprattutto è fermo a quota 11 dal 16 marzo, quando si bloccò sul rigore a Frigurgo dopo un altro lungo digiuno. Qualcosa si è inceppato e fa impressione pensare che lo scorso anno, a fine aprile, aveva già accumulato 27 gol con le maglie di Fiorentina entus, mentre in campionato duellava con Ciro Immobile per lo scettro di capocannoniere”. Uno scenario impensabile appena un anno fa, scrive la Stampa quando la ...