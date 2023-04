VIDEO F1 | GP Azerbaijan 2023 | highlights e sintesi Sprint Race Perez precede Leclerc

(Di sabato 29 aprile 2023) E’ andata al messicano Sergiola primadel Mondialedi F1. Sul circuito cittadino di Baku, in, il pilota della Red Bull si è imposto are il monegasco Charles(Ferrari) di 4.463 e l’olandese Max Verstappen (Red Bull) di 5.065. Una gara che ha confermato la grande forza della RB19 nella gestione delle gomme. Sfruttando alla perfezione la zona DRS,si è preso la vetta ai danni die da quel momento ha messo in mostra un passo gara inarrivabile per tutti.ha dovuto guidare in difesa, per l’alto degrado sulle sue mescole, tenendo botta agli attacci di Verstappen, che aveva una monoposto danneggiata. L’olandese, infatti, nel corso della prima tornata si ...

