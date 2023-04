Vicario torna in campo e si rimette in vetrina | lo 'strano' incrocio con l'Inter e Onana

Un commento sulla situazione degli infortunati: "a essere titolare, ringrazio però Perisan che ha svolto alla grande il suo lavoro. Recuperiamo anche Akpa Akpro e Fazzini anche se a ...SITUAZIONE INFORTUNATI - 'a essere titolare, ringrazio però Perisan che ha svolto alla grande il suo lavoro. Recuperiamo anche Akpa Akpro e Fazzini anche se a mezzo servizio. Il gruppo ...... con gli interventi del sindaco Maria Scardellato, del vicepresidentedella Fidal Veneto, ... Nella gara maschilea Oderzo Daniele Meucci, il campione europeo di maratona, primo all'ombra ...

Empoli, Zanetti: "Vicario torna titolare. Settimana decisiva" LA NAZIONE

Il tecnico degli azzurri in conferenza stampa: "Tutti teniamo a salvarci, abbiamo faticato tanto per far sembrare quest'annata una salvezza scontata" ...Il portiere dell'Empoli, Gugliemo Vicario, ha recuperato dall'infortunio: Paolo Zanetti è pronto a schierarlo dal 1' contro il Sassuolo ...