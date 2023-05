Viaggiare in Italia e nel mondo | in modo sostenibile ed economico | con lo scambio casa si può

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 29 aprile 2023) In un momento storico in cui la crisi economica sta limitando i viaggi e le piccole gite di molte persone, ma non la voglia di conoscere nuove culture, i diversi stili di vita, la voglia di viaggiare e conoscere nuovi paesi, una delle soluzioni a questo problema è quella dello. Tanti sono i vantaggi di andare in vacanza con questa modalità e che vanno oltre il mero risparmio su hotel o affitto. La scoperta di luoghi insoliti ed inaspettati, l’immersione nelle altre culture, l’acquisizione, seppur temporanea, dell’altro stile di vita, ma anche il nascere di amicizie, sono tra le principali motivazione di chi decide di viaggiare “scambiandosi”. Nell’ottica della sharing economy, quello dellocase diventa un modello di viaggioe responsabile che pur togliendo introiti ...