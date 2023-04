Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 aprile 2023)DEL 29 APRILEORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE PISANA E PESCACCIO; CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA OPPOSTA, DOVE ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI, CIRCONE SOSTENUTA SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA; PROSEGUENDO SULLA CASILINA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO; IN USCITA DALLA CITTA’ SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI ...