Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 29 aprile 2023)DEL 29 APRILEORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE E’ STATO DA POCO RIMOSSO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LA RUSTICA E TIBURTINA, LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA OPPOSTA, DOVE ABBIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI, CIRCONE SOSTENUTA SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA; PROSEGUENDO SULLA CASILINA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA VIA ...

OPERE PUBBLICHE EParlando di opere pubbliche, il sindaco e l'assessore ricordano che, "...un tratto di via San Cassiano e di alcune strade bianche e l'asfaltatura di un tratto di corso, ...... per le forze dell'ordine e la- ha detto Palomba - . Avevamo proposto l'opportunità di ..., Fiorentina e Lazio, in streaming e on demand su ...Lunedì 1 Maggio, dalle 9 alle 10, è in programma una gara podistica con partenza e arrivo in via Domenico Fontana e percorso lungo piazza San Giovanni in Laterano, via SS Quattro, via Celimontana, via ...