Vi aspettiamo dal 12 al 14 maggio a Orticola per creare campanelle di vetro ispirate ai furin giapponesi che portano gioia in terrazzi e giardini

(Di sabato 29 aprile 2023) Ci siamo: dall’11 al 14, aiMontanelli di Milano tornadi Lombardia, la mostra Mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi. Con oltre 80 corsi ed eventi gratuiti dedicati all’arte floreale e alla cultura del giardino, laboratori e incontri con esperti per approfondire la conoscenza e la coltivazione delle piante. Naïs durante uno dei laboratori di iO Donna a2022. E naturalmente ci saremo anche noi: Naïs per iO Donna ha organizzato ben 6 laboratori didi ventoai, dausando elementi dell’immaginario nipponico, dai fiori di ciliegio ai gatti. Leggi anche ...

Ma noi continuiamo a immagazzinare legna epoi solo la sua scintilla, dopo partirà un ... A dieci giornivia degli Internazionali è arrivato l'annuncia: il tennista romano non ci sarà. "...L'ex premier, ricoverato al San Raffaele5 aprile, non potrà essere presente ma la speranza è ... ma dipende dai medicida loro decisioni', ha spiegato Tajani. 'Vedremo in quale forma ma ...Per comprendere appieno il disegno completo di papa Benedetto per salvare la Chiesa vi suggeriamo i due documentari 'Dies Irae' e 'Intelligenti pauca' che troverete QUI Viper le prossime ...

Elemental: cosa ci aspettiamo dal nuovo film Pixar Movieplayer

La Fiat Panda 4x4 è circondata da un'aura di leggenda per le sue insospettabili doti da fuoristrada, che l'hanno resa unica nel panorama automobilistico ...