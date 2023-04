Verstappen - Russell scintille a Baku Max | ' Rischi inutili' George | ' La posizione era mia'

(Di sabato 29 aprile 2023) Terzo dopo un contatto al via, terzo dopo una corsa in cui ha dovuto fare i conti con un danno sul lato sinistro della sua Red Bull . Abbastanza per far arrabbiare Max, che nel parco ...

Abbastanza per far arrabbiare Max, che nel parco chiuso ha cercatoper chiarirsi sul contatto al primo giro, quello che ha pregiudicato il sabato dell'olandese. Alla rabbia di Max ...Il contatto a inizio gara tra Georgee Maxha forse impedito al campione del mondo di sfruttare le piene potenzialità della Red Bull, che non ha superato in regime di DRS Charles Leclerc chiudendo terzo. Il due volte ...: "Non ha senso quello che ha fatto" 'Contatto conNon capisco perché' prendersi quei rischi già nel primo giro, ha avuto del sottosterzo ed è entrato nella mia fiancata. ...

Russell-Verstappen shock, scontro in pista e faccia a faccia a Baku! Tuttosport

GP Azerbaijan Sprint - Che Sprint Race nervosa per Verstappen! Il campione del mondo non ha potuto nulla, nella sua personale lotta per la vittoria, a causa di un danno alla vettura riportato nelle fa ...Dopo la Sprint Race Max Verstappen era furioso nei confronti di George Russell. Il pilota della Red Bull e l’inglese della Mercedes hanno avuto un prolungato corpo a corpo. Verstappen ha usato parole ...