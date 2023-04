Verstappen e Russell | scintille continue | highlights della Sprint

Meno competitivo Max, che danneggia la sua monoposto in un duello connei primi giri. Carlos Sainz riesce a tenere dietro Fernando Alonso e chiude con un discreto quinto posto. ...... Charles Leclerc è riuscito a concludere la prima tornata di gara al comando davanti a Sergio Perez, bravo a 'togliersi' dai guai e dalla lotta tra Maxe Georgealle sue spalle. ...... Charles Leclerc, e il rivale per il titolo Max, rallentato da un grosso danno alla pancia destra della sua vettura provocato da un contatto al via con George(4°). Quinta ...

Russell-Verstappen shock, scontro in pista e faccia a faccia a Baku! Tuttosport

Perez vince la prima sprint race del Mondiale di Formula 1 2023 sul circuito di Baku, Leclerc secondo, Verstappen terzo. Nervosismo al termine della gara tra Verstappen e Russel , quest’ultimo colpevo ...Conclusa la prima Sprint Race della stagione 2023 della F1. A Baku (Azerbaijan), è arrivato il sigillo della Red Bull del messicano Sergio Perez, che ha preceduto nell’ordine il monegasco Charles Lecl ...