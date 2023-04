Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di, Marzio Bruno Guidorizzi, che il 27 aprile ha disposto il processo per due medici. Si tratta del neurochirurgo incaricato di eseguire l'intervento, ...Al Porto Robur Costatre stagioni, poi passa aper due campionati e a Vibo per uno, poi ancora a Ravenna e infine Perugia, come da storia recente. Mengozzi torna a casa per concludere ...Negli anni il Centro prende forma, al Mercato Ortofrutticolo che ancor oggil'attività ...rapporti e collaborazioni in ambito locale con le principali Società partecipate del Comune di, ...

Verona, rimane tetraplegica dopo l'intervento per un tumore benigno: "Operata da uno specializzando" TGCOM

L’annuncio del club olandese relativo all’acquisto del portiere croato Ivor Pandur lascia il Verona a titolo definitivo. Il portiere croato è stato riscattato dal Fortuna Sittard, club dove milita dal ...Condizionare la corsa salvezza con un'unica partita Si può e per la 32esima giornata di Serie A la tensione salirà alle stelle a partire dalle 15 di domenica 30 aprile 2023 allo Zini di Cremona dove ...