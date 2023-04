Verissimo | tensione per Silvia Toffanin | con Pietro Orlandi in studio

(Di sabato 29 aprile 2023) Tutto pronto per le due nuove puntate di, il programma condotto dasu Canale 5 nel pomeriggio di sabato e domenica. Interviste, confessioni e rivelazioni nel salottino della compagna di Pier Silvio Berlusconi. E come sempre si spazierà dallo spettacolo alla famiglia, dalla cronaca al gossip. Ma tra i vari ospiti, ve ne è uno probabilmente più atteso di altri: si tratta di, il fratello di Emanuela, la ragazza sparita nel lontano 1983 e mai più trovata. Un'intervista che potrebbe rivelarsi spinosa, poichénelle ultime settimane ha attaccato in modo durissimo il Vaticano e Papa Wojtyla, con gravissime illazioni sulla sua vita privata. Il fratello di Emanuelaè ...

Tutto pronto per le due nuove puntate di, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 nel pomeriggio di sabato e domenica. Interviste, confessioni e rivelazioni nel salottino della compagna di Pier Silvio Berlusconi . E ...All'interno della scuola di Amici latra gli allievi rimasti continua a crescere e in casetta il clima non è dei più sereni. ..., le anticipazioni: gli ospiti del weekend di Silvia ...Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nel salotto dianche Romina Power e il figlio Yari Carrisi. Durante la puntata andata in onda ieri 23 ...ha concluso con una battuta per smorzare la: ...