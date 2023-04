(Di sabato 29 aprile 2023) Cala il sipario sulla 54ma edizione della, uno degli eventi più importanti e prestigiosi nel panorama dellaolimpica internazionale. Nelle acque di Hyeres si sono disputate quest’oggi le Medal Race e per l’Italia sono arrivati due importanti piazzamenti sul podio. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. NeiJanae Giorgiahanno disputato una Medal Race non perfetta, chiudendo in ottava posizione, ma hanno comunque terminato la settimana alassoluto con 102 punti netti totali. La vittoria è andata invece alle irraggiungibili olandesi Odile van Aanholt e Annette Duetz (50), che erano già sicure del successo prima della Medal Race di oggi, mentre hanno concluso ...

Si apre ufficialmente domani a Hyères la 54° edizione dellaOlympique Française, una tra le più importanti regate internazionali riservate alle classi olimpiche, valida come seconda tappa del circuito mondiale 2023. Da lunedì scenderanno in acqua per ...Si apre ufficialmente domani a Hyères la 54° edizione dellaOlympique Française, una tra le più importanti regate internazionali riservate alle classi olimpiche, valida come seconda tappa del circuito mondiale 2023. Da lunedì scenderanno in acqua per ...

Vela, Semaine Olympique Française 2023: Germani e Bertuzzi chiudono al secondo posto nel 49erFX, Ugolini/Giubilei terzi tra i Nacra 17 OA Sport

Cala il sipario sulla 54ma edizione della Semaine Olympique Française, uno degli eventi più importanti e prestigiosi nel panorama della vela olimpica internazionale. Nelle acque di Hyeres si sono disp ...Cala il sipario sulla quinta giornata della 54ma edizione della Semaine Olympique Française, uno degli eventi più importanti e prestigiosi nel panorama della vela olimpica internazionale. Nelle acque ...