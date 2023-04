Varriale | Repubblica | usava i telefoni Rai camuffando la voce per minacciare l’amante | “Morirai”

(Di sabato 29 aprile 2023) Enricoè sempre più nei guai, come riportato da ‘La’ in queste ultime ore. Il giornalista sportivo, infatti, avrebbe utilizzato idella Rai perdi morte,la sua, una donna con cui intratteneva un legame di intimità. Questo dettaglio è venuto alla luce nella seconda indagine condotta, nei suoi riguardi, dai magistrati di Roma. “La vicenda – spiega la nota testata sul proprio sito web – viene alla luce quando mancano circa due settimane all’udienza del primo procedimento che vedeaccusato di aver aggredito e molestato la sua ex compagna”. SportFace.

...scrivono oggi Il Messaggero e La. Un'altra donna si è presentata a denunciarlo . Parlando di urla e insulti sempre più pesanti, liti culminate in minacce di morte e uno scontro., ...La vicenda viene alla luce quando mancano circa due settimane all'udienza del primo procedimento che vedeaccusato di aver aggredito e molestato la sua ex compagna. Abbonati per leggere ......mesi carichi di tensioni e di difficoltà come ha avuto modo di raccontare lei stessa a. ... RaiSport, De Stefano fa chiarezza sul reintegro di Enrico. Tante le accuse e i veleni che ...

"Morirai". Varriale (camuffando la voce) usava i telefoni Rai per minacciare l'amante Repubblica Roma

Altre accuse per l'ex vicedirettore Raisport, avrebbe mascherato la voce dai telefoni Rai per intimorire la donna dicendole: Morirai. Chiuse le indagini ...Chiusa la seconda indagine sull'ex direttore di Rai Sport: il giornalista è accusato di minacce e lesioni per uno schiaffo che avrebbe fatto ...