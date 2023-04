Varriale nuovo processo in vista? Accuse di minacce e stalking

(Di sabato 29 aprile 2023) Enricopotrebbe finire al centro di nuove indagini e processi perdialla fidanzata Enricopotrebbe finire al centro di nuove indagini e processi perdialla fidanzata. Il Corriere della Sera avrebbe riportato il contenuto delle parole della ragazza alla polizia: «Mi ha fatta svenire con uno schiaffo. Quando mi sono ripresa avevo gli occhi arrossati e c’era una strana puzza d’aceto. Ho provato ad andarmene ma la porta di casa era chiusa a chiave. Vivevo con le luci spente e non rispondevo al citofono per paura che lui mi controllasse». Il giornalista avrebbe già dato la sua esposizione dei fatti e fornito elementi per smontare le parole della ragazza.

terremoto per Enrico. Il popolare giornalista sportivo della Rai , già sospeso e in causa con viale Mazzini dopo la brutta vicenda personale che lo vede indagato per stalking sulla sua ...Il 30 settembre del 2021era stato sentito a piazzale Clodio nell'interrogatorio davanti al gip Monica Ciancio che aveva disposto il "divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi ...... come prima Aurora, come ancora prima chi non ci accompagna più e sono tanti, troppi come Anna. Dio, se esisti, fa che nei loro nomi sia segnato il nostro destino affinché sorga une ...

Varriale, nuovo processo alle porte per stalking e lesioni alla fidanzata: «Mi ha fatta svenire con uno schiaffo» Corriere Roma

Minacce di morte dai telefoni della Rai. Emerge anche questo particolare nella seconda indagine conclusa dai magistrati romani a carico Enrico Varriale. Il giornalista sportivo - scrive oggi Repubblic ...Nell’inchiesta sull’ex direttore sportivo spuntano due telefonate, tra lui e la vittima, avvenute il 19 dicembre 2021 ...