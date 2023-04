Varriale e le minacce all' ex con il telefono Rai camuffando la voce

(Di sabato 29 aprile 2023) Non si placa la bufera sul giornalista, che dopo l’accusa da parte dell’ex compagna si trova a dover fronteggiare la denuncia di un’altra donna per stalking eSegui su affaritaliani.it

...telefono per paura di. E proprio riguardo al telefono, nelle pagine dell'inchiesta spunta uno dei passaggi più singolari, quello che risale al 19 dicembre del 2021: secondo l'accusa,...Adesso arrivano nuovi dettagli sulle accuse mosse da una seconda donna , con cuiavrebbe iniziato la frequentazione subito dopo la fine della storia con la prima vittima. E proprio questa ......stalking la denuncia di un'altra donna Non si placa la bufera sul giornalista Rai Enrico, ... La presunta vittima ha parlato di urla e insulti sempre più pesanti, liti culminate indi ...

Enrico Varriale di nuovo accusato di stalking e violenza: minacce di morte alla e compagna dai telefoni Rai Virgilio Notizie

Il giornalista è accusato di minacce e lesioni per uno schiaffo che avrebbe fatto perdere i sensi alla vecchia compagna Minacce di morte dai telefoni della Rai. È ciò che è emerso nella seconda indagi ...Nuove accuse per Enrico Varriale, ex vice direttore di Rai Sport e popolare giornalista sportivo già alle prese con ...