Vangelo di oggi 29 Aprile 2023 | Mt 11 | 25-30 | Video commento

(Di sabato 29 aprile 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi sabato 29, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”. “I piccoli si aprono e accolgono il messaggio. L'articolodi29: Mt 11,25-30proviene da La Luce di Maria.

In essi c'è una donna straordinaria, che nella storia ha infoltito il gruppo di persone a cui Gesù si riferiva neldi. Questa donna è Caterina da Siena. Mai nella storia della Chiesa si ...Ma, si chiede il Pontefice, 'anche pensando alla martoriata Ucraina, dove sono gli sforzi ... 'È importante che ogni cristiano lo ricordi, tenendo come punto di riferimento il, per aderire ..."In questa fase storica i pericoli sono tanti, tanti - ha aggiunto il Pontefice - ma, mi ... Ciò chiama in prima linea chi segue Gesù e vuole imitare l'esempio dei testimoni del". Nel suo ...

IL VANGELO DEL GIORNO – Venerdì 28 APRILE Non di Solo Pane

La giornata in Ungheria è stata conclusa dall’incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, le consacrate, i seminaristi e gli operatori pastorali ...In queste ore la società di produzione di Ciao Darwin ha pubblicato una prima immagine del programma, mostrando il sottotitolo di questa edizione, ...