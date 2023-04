Valditara | “L’educazione alimentare entra nelle aule per una crescita sana Anche le famiglie coinvolte”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 aprile 2023) “è fondamentale proprio per prevenire rischi alla salute e per una. Oltre tutto incide, indirettamente, sull’ambiente. Quindi è green da tutti i punti di vista. Ci saranno delle ore dedicate alscuole”. Così il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppein merito al protocollo firmato con l’organizzazione agricola per l’introduzione di cibo a chilometro zeromense scolastiche. Un’altra novità importante all’insegna della svolta. Il ministro, a margine della Festa delorganizzato da Coldiretti a Bari, ha concto i riflettori sulla necessità di portare ...