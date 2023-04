Lo afferma Valeria Alessandrini, consigliere del ministro Giuseppee responsabile del settore scuola della Lega, in merito all'in Umbria delle nuove figure formative. "Si tratta di ......- approvato ventiquattro ore fa dopo lo scivolone dei giorni scorsi - ma non a rallentare l'... Sabato invece è stata la volta di tre ministri: Giuseppe, titolare del dicatero dell'...Nuovo aumento dello stipendio degli insegnanti ine che potrebbe superare i 4mila euro . Una busta paga più pesante per i docenti con un ... sono state annunciate proprio dal ministro...

Valditara: “In arrivo la riforma degli istituti tecnici e professionali, priorità ad alberghieri e agrari” Orizzonte Scuola

Sul lungomare Imperatore Augusto l'appuntamento che è stato premiato dalla medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: a inaugurarlo i ministri Fitto e Valditara ...Nuovo aumento dello stipendio degli insegnanti per oltre 4mila euro come ha annunciato il ministro Valditara. Firmata anche la direttiva per il punteggio aggiuntivo ai fini della mobilità.