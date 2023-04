Vaggio Ar | muore 50enne investita da un’auto ritrovata con la ruota squarciata Conducente identificato

L'incidente è avvenuto alle 9,50 di questa mattina 29 aprile in località, via del Varco, nel comune di Castelfranco Piandiscò che si trova nel Valdarno aretino. Sul posto la Misericordia di ...L'incidente è avvenuto alle 9,50 di questa mattina 29 aprile in località, via del Varco, nel comune di Castelfranco Piandiscò che si trova nel Valdarno aretino. Sul posto la Misericordia di ...

Si chiamava Vanessa Bonatti, aveva 50 anni: è morta investita da un’auto davanti a casa, nella frazione di Vaggio, nel comune di Castelfranco di Sopra-Piandiscò, in provincia di Arezzo, ...Una donna di 50 anni è morta investita da un'auto che non si è fermata a soccorrerla. Il conducente è stato ritrovato ore dopo e condotto in caserma ...