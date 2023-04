Usura | assolto dopo 12 anni un imprenditore di Gravina I legali | Una vita distrutta per una denuncia calunniosa

(Di sabato 29 aprile 2023) Per il tribunale "il fatto non sussiste". Antonio Demarzio, titolare di sale slot, nel 2011 fu arrestato e per sei mesi rimase in carcere.da tutte le accuse anche un cittadino cinese coimputato. La presunta vittima disse di aver ricevuto soldi per continuare a giocare...

