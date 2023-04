Usa | autista sviene Un 13enne prende il volante e salva lo scuolabus

Negliun "piccolo eroe" di 13 anni prende in mano il volante dello scuolabus dopo il malore dell'ed ...E' diventato un eroe nel suo paesino, nel Michigan, Dillon Reeves. Il tredicenne di Warren, tornando a casa da scuola sullo scuolabus si è precipitato verso il volante per fermare il mezzo. L', infatti, si è sentito male ed è svenuto improvvisamente mentre guidava e la sua velocità di azione ha evitato il peggio. A bordo viaggiavano 66 ragazzi che frequentano la Carter Middle School,...Un 13enne ha messo in salvo i suoi compagni di scuola dopo che l'dello scuolabus si è sentito male. L'uomo - che stava riportano a casa un gruppo di studenti della Warren Consolidated Schools nel Michigan - è svenuto mentre si trovava alla guida del mezzo e ...

Usa, autista di scuolabus ha un malore: un 13enne prende in mano il volante Corriere TV

MeteoWeb Uno studente eroe ha messo in salvo i suoi compagni di scuola dopo che l’autista dello scuolabus che li stava riportano a casa si era sentito male. Lo scrivono i media… Leggi ...Con calma e prontezza il ragazzo ha tirato il freno a mano ed ha fatto chiamare il numero di emergenza negli Usa, il 911. A bordo viaggiavano 66 compagni diretti a casa dopo la scuola ...