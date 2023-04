Uomo ferito a coltellate | due arresti nel Napoletano

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto La lite avvenne, per futili motivi, il 18 dicembre a Casavatore, nel Napletano. La vittima – undi 44 anni – venne aggredita con un’arma da taglio e fu costretta a dover far ricorso alle cure dei medici dell’ospedale di Frattamaggiore. Agli investigatori però disse che si era trattato di un tentativo di rapina finito male. Ma dopo quattro mesi di indagini i carabinieri della Compagnia di Casoria, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno accertato le reali ragioni dell’aggressione che è avvenuta dinanzi ad un esercizio commerciale di Casavatore arrestando due persone. I due indagati – uned una donna – secondo quanto emerso, armati di coltello e forbici, si sarebbero scagliati contro la vittima. I due indagati devono rispondere di tentato omicidio aggravato e sono stati trasferiti nel carcere di Napoli ...

È morto poco dopo il ricovero in ospedale l'- di circa 45 anni - è statonel pomeriggio di ieri in strada a Oleggio. Ancora non del tutto chiare le circostanze: secondo quanto si è appreso, la vittima, che non abita in paese ma in ......oggi pomeriggio a Oleggio (Novara) dove undi 46 anni, di Castelletto sopra Ticino, un altro paese della provincia novarese - la distanza tra due è di una ventina di chilometri - è stato...... anch'egli di origine marocchina e senza fissa dimora, è stato arrestato dopo avercon un ... L'è stato arrestato pochi giorni fa. A dicembre, a Locate Triulzi, sempre nel milanes e, una ...

Orso aggressivo anche in Slovenia: ferito un uomo LaVoce del popolo

SPINETTA MARENGO - Spinetta Marengo, incidente notturno alla rotonda vicina al cimitero, conducente ferito lievemente.Paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Galdi, nel quartiere Fratte a Salerno. Una lite sfociata tra due persone in un bar è finita con un uomo ferito e dei colpi di pistola esplosi. I presenti h ...