Uomo avvolto da fiamme | è in prognosi riservata | indagano i Carabinieri

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIndagini sono in corso da parte deisul ferimento di unrimasto gravemente ustionato su tutto il corpo. Si tratta di un 40enne , residente a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, che è stato ricoverato inal Centro grandi ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli. L’è stato trasferito in codice rosso in eliambulanza dall’ospedale “San Pio” di Benevento dove aveva ricevuto le prime cure. Secondo una prima ipotesi, l’operaio è statodallementre stava effettuando alcuni lavori. L'articolo proviene da Anteprima24.it.