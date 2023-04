Uomini e Donne | registrazione 29 aprile | lite tra Tina Cipollari e Elio

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 29 aprile 2023) Un nuovadiè appena terminata, ma sembra che le tensioni abbiano raggiunto livelli ancora più alti nello studio di Canale 5. Le anticipazioni rivelano cheha avuto un acceso confronto con, il quale ha deciso di interrompere la sua conoscenza con Gemma Galgani. Nel frattempo, la dama del Trono Over si ritrova di nuovo senza corteggiatori, poiché l'ultima relazione iniziata la settimana scorsa si è conclusa. Inoltre c'è stata unatra Claudio e Carla, a causa del fatto che l'uomo non ha offerto la cena durante un appuntamento galante. Nel frattempo, nuovi colpi di scena si sono verificati al Trono Classico, in particolare riguardo al percorso di Nicole Santinelli., ...