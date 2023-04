‘Uno Maggio Taranto Libero e Pensante’ su VH1 e Pluto TV

(Di sabato 29 aprile 2023)– Appuntamento speciale lunedì 1°suTV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito di Paramount – che dalle 14 sul canale VH1+ seguirà in diretta dail concerto “Unoe Pensante”. Dalle 20:45 la manifestazione sarà live anche su VH1 (canale lineare Paramount visibile sul 715 di Sky e 167 del digitale terrestre). In diretta dal Parco Archeologico delle Mura Greche di, l’evento festeggia i suoi 10 anni e torna con un’edizione davvero speciale, interamente autofinanziata e creata dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, sempre più punto di riferimento per attivisti e cittadinanza che ancora oggi condividono la profonda convinzione che non esiste ...

... all'anagrafe Enzo Ghinazzi, èdei giurati del concorso canoro 'Road to Yalta', in programma a Mosca, in un teatro ricavato nel palazzo del Cremlino, da oggi al 2. Pupo èdegli 8 ......passaggi registrati nelle prime giornate del solone dell'abitare in programma fino al 1°all'...di fiera e solo allo stand dell'Assessorato regionale del Turismo sarà possibile beneficiare di...... all'anagrafe Enzo Ghinazzi, èdei giurati del concorso canoro 'Road to Yalta', in programma a Mosca, in un teatro ricavato nel palazzo del Cremlino, da oggi al 2. Pupo èdegli 8 ...