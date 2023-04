E ora tocca alla famiglia Glazer. I proprietari del Manchesterhanno ricevuto ieri sera il terzo egiro di offerte per la cessione del club, consegnate alla banca newyorkese Raine che ne sta curando la cessione per loro conto. E ora devono decidere ......Mason che alla sua prima sulla panchina degli Spurs ha pareggiato contro il Manchester. Solo ... Il Tottenham non vince in casa dei Reds addirittura da 12 anni con l'successo che risale al ...Nell'turno hanno perso per 2 - 0 a San Siro contro il Milan . Ora sono sedicesimi, con tre ...Guoan - Shandong TaiShan (Chinese Super League) - ONEFOOTBALL 14.00 Perth Glory - Western(A ...

United, ultimo giro di offerte: ma i Glazer tentennano. Quale futuro La Gazzetta dello Sport

Pronte le tre opzioni miliardarie per la cessione: la più alta è quella dello sceicco Jassim (5,67 miliardi di euro), comunque inferiore alla valutazione della proprietà che sfiora i 7 miliardi... L’a ...Resta in bilico il futuro di Kane al Tottenham, che intreccio per il bomber inglese: una big della Premier League pronta al blitz in Italia ...