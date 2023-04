(Di sabato 29 aprile 2023) Quello di ridar vita a immagini delè un demone che ci accompagna da tempo. Dagli orizzonti rielaborativi, legati al riuso delle immagini nei nostri film, alle pratiche curatoriali, first appeared on il manifesto.

Footage Fest è il festival internazionale che celebra il riuso creativo delle immagini dimenticate e offre una riflessione sulla funzione degli archivi audiovisivi e cinematografici ...In esclusiva per la prima edizione dell'Footage Fest di Roma, dal 3 all'8 maggio 2023, verrà presentata per la prima volta al pubblico l'opera "Mani Materia Memoria" di Leonardo Carrano. "Mani Materia Memoria" è un film non ...... Gli ultimi giorni dell'umanita, prodotto da Matango con Rai Cinema e Luce Cinecitta e Minerva Pictures Group, con le musiche del compositore sardo Iosonouncane, aprira in concorso...

Unarchive found footage, cinema nuovo dai resti del passato Il Manifesto

(Alias) I direttori presentano la kermesse romana dedicata al cinema d'archivio (dal 3 all'8 maggio al Cinema Intrastevere e in vari luoghi della città). Di * Marco Bertozzi e Alina Marazzi ...ROMA – L’Archivio è il messaggio” è lo slogan che il presidente dell’AAMOD Vincenzo Vita lancia come auspicio per la prima edizione dell’UnArchive Found Footage ...