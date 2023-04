Una Germania che vuole un Atlantico «più stretto»

(Di sabato 29 aprile 2023) Berlino punta agli Stati Uniti come meta del suo export. Per questo lavora a un nuovo Trattato europeo. Ma sull’altro versante, l’Indo-Pacifico, maturano alternative. La Commissione europea ha appena proposto agli Stati Uniti un trattato commerciale per tecnologie green. A fornire diversi retroscena e dettagli sulla vicenda è il tedesco Handelsblatt. Il principale quotidiano economico tedesco chiarisce che Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione, sta coordinando gli sforzi di diplomazia economica europea su questo cruciale dossier, che secondo prassi consolidata ha già un acronimo: Tist, che sta per «Iniziativa transatlantica sul commercio sostenibile». Rispetto all’ambizioso accordo al Ttip (Trattato transsul commercio e gli investimenti) «defunto» nel 2018, è cambiata la sigla, e soprattutto il perimetro dell’intesa. Che il Tist abbia la strada ...

Pil italiano sopra le stime, meglio di Francia e Germania Fortune Italia

Il Prodotto interno lordo guadagna mezzo punto nel primo trimestre. Tedeschi fermi allo 0,2%. Esulta il governo. Conte attacca: "Non si brinda con lo spumante comprato da altri".