Un treno azzurro porterà domani i tifosi del Napoli allo stadio ‘Maradona’

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlla ‘Quarto Officina’, centro di manutenzione dell’Eav, holding dei trasporti in Campania, si stanno mettendo a punto gli ultimi ritocchi alcheverrà trasferito nella stazione napoletana Montesanto per i collegamenti della Circumflegrea con la stazione Mostra che si trova di fronteMaradona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Unporterà domani i tifosi del Napoli allo stadio. Alla 'Quarto Officina', centro di manutenzione dell'Eav , holding dei trasporti in Campania, si stanno mettendo a punto gli ultimi ...Ilha davanti e sul lato opposto delle due carrozze uno scudetto mentre sui fianchi due grandi scritte "Un giorno all'improvviso mi innamorai di te" con lo slogan alternato dalle date ...Alla 'Quarto Officina', centro di manutenzione dell'Eav, holding dei trasporti in Campania, si stanno mettendo a punto gli ultimi ritocchi alche domani verrà trasferito nella stazione ...

Festa scudetto: un treno azzurro porterà i tifosi al Maradona ... Agenzia ANSA

Un treno azzurro porterà domani i tifosi del Napoli allo stadio. Alla 'Quarto Officina', centro di manutenzione dell'Eav, holding dei trasporti in Campania, si stanno mettendo a punto gli ultimi ritoc ...Il “Treno azzurro” di Eav per portare i tifosi del Napoli allo stadio e il piano di chiusura di alcune stazioni in caso di festa scudetto ...