“Un sogno che si realizza” La vip italiana pronta per le nozze Gli scatti in abito da sposa

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 aprile 2023) Spettacolare post social per la vip, che è sempre più entusiasta per ciò che la vita le sta regalando in questo periodo. Solamente pochi mesi fa è diventata mamma e ora la prossima tappa è rappresentata dalle. Lei è Chiara Nasti, che si è immortalata con un meravigliosodasu Instagram. Ovviamente i fan sono caduti letteralmente ai suoi piedi, dato che questo suo look ha fatto emozionare. E la prima ad essere commossa è stata proprio la giovane. Non ha usato molte parole per descrivere questo momento, infatti ha scelto due parole ma molto significative: “Un“. Ed effettivamente per lei si stando unatteso da tempo. Chiara Nasti ha migliorato il sabato pomeriggio di moltissime persone con questa sua foto in ...