(Di sabato 29 aprile 2023) Kim Yo-jong, politica e sorella minore del leaderno Kim Jong-un, ha attaccato duramente il presidente americano Joe. Nel mirino le dichiarazioni del capo della Casa Bianca durante la conferenza stampa congiunta di giovedì con il presidente delladel Sud Yoon Suk-yeol, quando ha sentenziato che un eventuale attacco nucleare di Pyongyang causerebbe “la fine del regime“. “Un’altra cosa che non possiamo lasciar passare né trascurare è il fatto che il capo dello Stato nemico abbia usato ufficialmente e personalmente la parola ‘la fine’ del regime sotto gli occhi del mondo. La considereremmo semplicemente la senilità dell’uomo?”, ha tuonato Kim Yo-jong, in una serie di dichiarazioni rilanciate dall’agenzia ufficiale Kcna. “Può essere considerata un’osservazione senza senso da parte di una persona ...

“Un rimbambito”: dalla Corea del Nord la famiglia Kim risponde a Biden. Ecco perché Il Fatto Quotidiano

Kim Yo-jong, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong-Un, ha rivolto un durissimo attacco al Presidente degli Stati Uniti ...