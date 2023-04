Un posto al sole | spoiler | Clara prenderà una decisione drastica

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 29 aprile 2023)Curcio sarà tra le grandi protagoniste di Unal, come testimoniano glidella soap opera di Rai 3 relativi ai prossimi episodi. La donna, di recente, ha scoperto che Alberto ha avuto una tresca clandestina con Diana Dalla Valle, l'architetta incaricata di curare i lavori di ristrutturazione dello studio legale che condivide con Niko Poggi. Palladini è stato smascherato da un filmato realizzato da Micaela Cirillo al Caffè Vulcano, la quale ha fatto in modo chescoprisse i tradimenti del compagno. La Curcio, sconvolta e delusa dall'ennesimo colpo basso di Alberto, è andata via di casa e si è rifugiata alla Terrazza, dove è stata accolta da Giulia e dalla sua famiglia. L'avvocato, però, ha subito cercato di far ragionare la donna e di spingerla a tornare con lui e, di fronte ...