Un nuovo studio rivela le lingue più popolari da farsi tatuare

(Di sabato 29 aprile 2023) I tatuaggi in lingua includono di tutto, dalle citazioni ai testi, dai nomi alle frasi. Ma ti sei mai chiesto qual è la tipologia più comune di tatuaggio in lingua? Per indagare, la piattaforma online per l’apprendimento dellePreply ha analizzato la domanda globale per individuare i tipi più comuni di tatuaggi, ledi tendenza di quest’anno per i tatuaggi e le celebrità che ispirano di più la body art mondiale. A volte il messaggio può perdersi nella traduzione di tatuaggi in lingua straniera. Quindi Preply ha anche indagato su quali paesi hanno il maggior numero di ripensamenti per i tatuaggi, a causa di errori di ortografia o traduzioni sbagliate. I nomi tatuati sono la tipologia più comune di tatuaggi Osservando il numero di post taggati su Instagram e la domanda annuale su Google Search, Preply ha scoperto i primi cinque tipi di ...