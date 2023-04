Un clic può assicurare una piccola ma apprezzabile gioia quotidiana | a zero calorie e quasi zero dispendio di energie

Leggi su iodonna

(Di sabato 29 aprile 2023) Uno degli aspetti più irresistibili dello shopping on line, che il numero di iO Donna del 29 aprile facilita con i QR code inseriti in pagina, è il tracciamento della spedizione da quando hai inserito il codice della carta di credito fino a quando hai il pacchetto in mano. Se pensi che la truffa del secolo o un complotto internazionale possano frapporsi tra te e le scarpe da ginnastica che hai intercettato on line – perfette per accompagnare le lettrici di un viaggio di iO Donna -, tracciare è un formidabile calma ansie. Anche se sei solo una neofita. Danda Santini direttrice di “iO Donna” (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Ho iniziato timidamente ma precocemente a sperimentare gli acquisti digitali: prima con la spesa on line, poi sono passata ai viaggi, non senza qualche batticuore (“esisterà davvero la camera?”, “avrò prenotato il volo giusto?”). Oggi sento ancora il bisogno ...