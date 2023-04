Ultime Notizie Roma del 29-04-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio persone sono rimasto ucciso in Texas nella sparatoria in un abitazione della piccola città di Cleveland a diverti’ media dicono che le persone colpite si trovavano in casa quando sono state attaccate da un uomo con un fucile automatico del tipo R 15 meno 3 di loro sono stato trasportato in ospedale tra le vittime c’è anche un bambino di 8 anni la polizia la caccia di un sospetto in fuga si tratta di un trentanovenne a Milano il corpo di una neonata è stato trovato all’interno di un cassonetto utilizzato per la raccolta dei vestiti la piccola Sarebbe stata depositata li poche ore dopo la nascita gli accertamenti del medico legale saranno decisivi per capire se la bimba trovata a volte in una partita abbandonata viva o se fosse già morta in vista del Primo Maggio Sergio ...