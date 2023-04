Ultime Notizie Roma del 29-04-2023 ore 16 | 10

(Di sabato 29 aprile 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cene valore della giornata del Primo Maggio con necessarie anticipo nel cuore del distretto della meccatronica Reggio Emilia dopo l’anno scorso a Udine anticipiamo Questa volta la celebrazione della festa del Lavoro in un luogo che guarda l’innovazione una realtà che ribadisce valore costituzionale del lavoro e sottolinea al contempo come sto Ti confermo il motore della crescita e della coesione sociale della Repubblica lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che quest’anno non celebra la festa del lavoro alla Quirinale Papa Francesco l’incontro con i rifugiati la vera Fede parla il linguaggio della Carità la seconda giornata del pontefice in Ungheria nel cuore dell’Europa interamente dedicata alla carità e al Sociale l’incontro con la ...

Nel suo intervento ha criticato con parole decise lesullo stop al Reddito di cittadinanza e le modifiche apportate a strumenti di sostegno. " Se lesaranno confermate, l'idea ...Continuano le proteste dei cittadini di Pozzuoli per la chiusura di uno dei passaggi a livello secolari della linea Cumana . Il blocco, in atto ormai da quasi due settimane, interessa il quartiere ...L'amministrazione ucraina della regione nel sud del Paese, si sta preparando per un'evacuazione di massa nel caso in cui dovessero aumentare i bombardamenti russi. Il governatore Prokudin ha ordinato ...

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: "Controffensiva prevede liberazione Crimea". LIVE Sky Tg24

Alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico prenderà il via Roma-Milan, 32a giornata del campionato di Serie A I giallorossi sono reduci dalla sconfitta esterna in campionato contro l’Atalanta: la Roma è stat ...Domani sera i bianconeri saranno impegnati nell’ultimo appuntamento casalingo della stagione che chiuderà il girone dei PlayOff 5° posto. L’avversario sarà la Sir Safety Susa Perugia, in testa al ragg ...